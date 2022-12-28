Лондон, 28 декабря, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Экономика Еврозоны сократится в 2023 году из-за энергетического кризиса, пишет газета Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика ЕС

Журналисты издания отмечают, что дефицит энергоресурсов и высокая инфляция спровоцируют сокращение производства и ухудшение ситуации на рынке труда. Так, экономика еврозоны, по прогнозам, сократится на 0,01% в 2023 году, хотя Европейский центральный банк (ЕЦБ) прогнозировал ее рост на 0,5%.

Издание со ссылкой на экспертов сообщает, что цены в ЕС вырастут более чем на 6% в будущем году и почти на 2,7% в 2024-м, а уровень безработицы увеличится с 6,5% до 7,1% до конца 2023 года.

По данным Financial Times, европейским странам удалось снизить зависимость от импорта российского газа, в частности путем увеличения поставок топлива из Норвегии, США и ближневосточных стран. Однако без российского газа будет гораздо сложнее заполнить хранилища в преддверии следующей зимы. Газовые рынки в Европе остаются ключевой зоной риска. Дополнительные перебои с поставками и холодная зима приведут к новому скачку роста цен.

В целом, 90% из 37 опрошенных экономистов считают, что ЕС находится в состоянии рецессии, а также прогнозируют сокращение ВВП в течение всего 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, цена на газ на лондонской бирже ICE впервые с 21 февраля 2022 года опустилась до отметки ниже $850 за тысячу кубометров.