Берлин, 28 декабря, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Германия с 1 января возглавит группировку повышенного реагирования Североатлантического альянса НАТО численностью 11,5 тыс. человек. Об этом 28 декабря говорится в распространенном сообщении пресс-службы НАТО.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM НАТО

«В воскресенье (1 января 2023 года) Германия примет командование военным подразделением НАТО наиболее высокой готовности, переведя тысячи своих военных в режим готовности к развертыванию в течение нескольких дней», — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе НАТО напомнили, что группировка повышенной готовности была создана в 2014 году в ответ на воссоединение Крыма с Россией. Также в феврале 2022 года НАТО в ответ на начало проведения специальной военной операции на Украине развернула в Румынии отдельные группировки повышенной готовности.

Как передавало ИА REGNUM, ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью журналу Sette заявила о невозможности своего участия в урегулировании конфликта на Украине.