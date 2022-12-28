Киев, 28 декабря, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Об увеличении дефицита мощности в энергосистеме Украины сообщает 28 декабря пресс-служба «Укрэнерго».

Иван Шилов ИА REGNUM Включи свет в последний раз

Украинская компания сообщила, что, по состоянию на 28 декабря, «дефицит электроэнергии в системе увеличился». Причина в том, что «из-за обстрела газовой инфраструктуры в восточном регионе» пришлось остановить работу некоторых блоков электростанций.

Отмечается также, что ограничения потребления на Украине не вводятся четвёртую ночь подряд, поскольку нет холодов. Тем не менее «Укрэнерго» не в состоянии сейчас «закрыть все потребности».

По этой причине во всех регионах Украины действуют «лимиты потребления, превышение которых приводит к необходимости применения аварийных отключений».

Накануне, 27 декабря, «Укрэнерго» указывало на проблемы с электроснабжением, несмотря на подключение к энергосистеме блока одной из ТЭЦ.