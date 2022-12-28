Москва, 28 декабря, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Глава МЧС России Александр Куренков принял участие в акции «Ёлка желаний» и пообещал осуществить мечты трёх детей. Об этом он 28 декабря сообщил на телеканале «Россия 24».

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Министр снял с ёлки три записки с желаниями. В них девятилетняя Полина Базаева из Москвы написала, что хочет побывать кинологом, четырёхлетний Ян Васильев из Татарстана сообщил о мечте полетать на вертолёте, а пятилетний Юрий Семкин из Смоленской области — побывать в пожарной части.

«Дорогая Полина, твоя мечта обязательно сбудется… Дорогой Ян, твоя мечта обязательно сбудется… Дорогой Юрий, твоя мечта обязательно сбудется», — сказал Куренков.

Напомним, акция «Ёлка желаний» продлится до 28 февраля. Желания детей ранее пообещали исполнить президент РФ Владимир Путин и члены правительства.