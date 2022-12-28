Москва, 28 декабря, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Во Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний» принял участие заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба российского правительства.

Coentor Казанский клуб УНИКС

Вице-премьер снял с установленной в Доме правительства России новогодней ёлки два шарика с пожеланиями детей к празднику. Ему досталось желание мальчика Гамаля из Ижевска встретиться с игроками казанского баскетбольного клуба «Уникс» и желание мальчика Никиты из города Горловки Донецкой Народной Республики, мечтающего о роботе.

«Мечтает встретиться с баскетбольным клубом «Уникс», и мы ему это организуем. <…> Подарю робота, [когда] буду в ближайшее время на новых территориях», — сказал Хуснуллин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства России Александр Новак также принял участие во Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний».