Москва, 28 декабря, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» поможет исполнить мечту мальчика из города Нарьян-Мара Ненецкого автономного округа (НАО). Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков подарит ему ноутбук и книгу об открытиях на Дальнем Востоке.

Алексей Колчин, ИА REGNUM С Новым годом!

Алексею Чекункову выпало исполнить мечту мальчика Ярослава, который мечтал о ноутбуке. Глава Минвостокразвития снял с новогоднего дерева, установленного в Доме правительства, один из шариков, на которых дети записали свои желания.

«Ярослав, привезу с собой твой подарок, а еще захвачу с собой книжку», — заявил Алексей Чекунков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник пообещал исполнить желания трех детей.

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