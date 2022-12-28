Пекин, 28 декабря, 2022, 12:44 — ИА Регнум. В Китае считают, что Япония должна прекратить все официальные связи с Тайванем. Японским властям следует перестать посылать сигналы сепаратистам, которые выступают за независимость Тайваня. Об этом заявил в ходе брифинга 28 декабря официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

«Китай призывает японскую сторону соблюдать четыре китайско-японских политических документа и прекратить официальные связи с островом Тайвань, а также прекратить посылать ложные сигналы сепаратистским силам, выступающим за «независимость» Тайваня», — заявил представитель МИД КНР.

Напомним, днем ранее стало известно, что министерство обороны Японии внесло правки в бюджетную заявку на следующий год с целью покупки земли на острове Йонагуни для установки на нем зенитно-ракетных комплексов и ракетных подразделений сил самообороны. Эта задача является частью программы Японии по укреплению отдаленных рубежей государства на случай эскалации военного конфликта вокруг Тайваня, сообщил телеканала Asahi.

Остров Йонагуни расположен в 110-125 километрах от восточного берега Тайваня.