Москва, 28 декабря, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Росатом выполнил все взятые на себя обязательства по поставке стартовой загрузки топлива для реактора CFR-600 ― флагманского проекта КНР в области «быстрой» атомной энергетики. Об этом 28 декабря сообщили в пресс-службе топливной компании Росатома «ТВЭЛ».

Chuansong.me Атомный реактор

Отмечается, что все запланированные на 2022 год отгрузки в Китай завершены.

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«С машиностроительного завода в Электростали по железной дороге отгружены три партии ядерного топлива, включая все тепловыделяющие сборки для начальной загрузки активной зоны, а также топливо для первой перегрузки», ― указали в компании.

Кроме того, авиационным транспортом выполнена поставка сборок управления и защиты реактора.

Как сообщало ИА REGNUM, контракт между топливным подразделением Росатома «ТВЭЛ» и китайской компанией CNLY на поставку ядерного топлива для строящегося в Китае демонстрационного энергоблока на базе реактора на быстрых нейтронах CFR-600 был подписан в декабре 2018 года.

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Добавим, что с запуском первого энергоблока CFR-600 АЭС «Сяпу» в провинции Фуцзянь он станет единственной за пределами России атомной электростанцией с «быстрым» реактором большой мощности. Единственные в мире аналоги ― энергоблоки с реакторами БН-600 и БН-800 ― работают в составе Белоярской АЭС в Свердловской области.