Санкт-Петербург, 28 декабря, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Утром 28 декабря неизвестный злоумышленник выстрелил в водителя городского автобуса в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Полиция разыскивает стрелявшего для привлечения его к уголовной ответственности.

Sinodov Газовый пистолет

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сообщение о преступлении поступило в 8:47 от водителя автобуса, следовавшего по маршруту № 2. Он рассказал, что на Старо-Петергофском проспекте, у дома 17, в него выстрелил неизвестный мужчина из предмета, похожего на пистолет.

Как установили полицейские, на одной из остановок мужчина с улицы попытался узнать у водителя какую-то информацию, но не получил ответа и выстрелил в водителя предположительно из газового пистолета.

«По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, приняты меры к поиску и задержанию преступника», — отметили в главке МВД.