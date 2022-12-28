Берлин, 28 декабря, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Глава министерства экономики Германии Роберт Хабек считает, что цены на газ для потребителей в следующем, 2023 году останутся на высоком уровне.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«На протяжении всего года нам всё равно придется терпеть более высокие цены», — цитирует Хабека агентство DPA 28 декабря.

При этом вице-канцлер ФРГ выразил надежду, что в конце 2023 года цены будут ниже, однако даже близко не приблизятся к уровню 2021 года.

В конце ноября правительство Германии установило ограничения цен на газ, отопление и электроэнергию. Ожидается, что механизм регулирования насчет действовать с 1 марта 2023 года.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1» заявил, что для России неприемлемы какие-либо потолки цен на свои энергоресурсы.