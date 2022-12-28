Минск, 28 декабря, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Национальный банк Белоруссии с 29 декабря начнёт выпускать в обращение несколько видов монет, в том числе серию «Космос. Эволюция Вселенной». Об этом говорится в сообщении регулятора, обнародованном Национальным правовым интернет-порталом.

Цитата из к∕ф «Путешествие на Луну». Реж. Жорж Мельес. 1902. Франция Покорители космоса

В документе говорится, что будут отчеканены 1500 серебряных монет «Свет. Темнота» номиналом 10 белорусских рублей (около 260 рублей РФ) и столько же серебряных «Звёзд» номиналом 20 белорусских рублей. Кроме того, данные монеты выпустят по 2500 штук из медно-никелевого сплава.

Также будут выпускать монеты других серий: «Белая синица», «Витольд Бялыницкий-Бируля. 150 лет», «Михаил Савицкий. 100 лет. Чёрная быль», «Михаил Савицкий. 100 лет. Беларусь партизанская», «100 лет Национальной библиотеке Беларуси», «Битва на Синих Водах».