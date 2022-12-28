Хабаровск, 28 декабря, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Пожар произошёл 28 декабря на одном из крупнейших предприятий Хабаровска. Горит мазут на территории предприятия. Это выяснили пожарные, прибывшие по сигналу о повышенном ранге опасности, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Предварительно установлено, что на месте пожара не было людей, в настоящее время пожарные приступили к устранению возгорания.

«По прибытии первого пожарного расчета установлено, что произошло возгорание мазута за зданием завода. Людей в этом месте нет. Огнеборцы проложили рукавные линии и начали работы по ликвидации возгорания», — говорится в сообщении.

К 19:11 (хбр) пожар был полностью ликвидирован. В настоящее время уже известно, что в технической яме в подвале загорелось отработанное масло. Инцидент произошёл в неэксплуатируемом здании одного из цехов.

Площадь пожара составила 200 кв. м. На его устранение были направлены 32 огнеборца и девять единиц техники. Причины пожара устанавливаются.