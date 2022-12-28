Пекин, 28 декабря, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Власти Китая контролируют развитие эпидемической ситуации с СOVID-19 в стране. Об этом 28 декабря заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«В настоящее время развитие эпидемической ситуации в Китае в целом прогнозируемо и находится под контролем», — сказал он.

Также официальный представитель МИД КНР уточнил, что первым пик эпидемии прошёл Пекин, где в данный момент производство и жизнь постепенно приходят в норму.

Кроме того, Ван Вэньбинь рассказал, что у властей других китайских регионов имеются научные оценки возможного развития ситуации, и они к этому готовы.

При этом китайский дипломат отметил, что на данный момент вирулентность штамма коронавируса «Омикрон» в существенной степени ослабла, в то время как возможности лечения, выявления патогенов и вакцинации в КНР продолжают увеличиваться.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что к 10 января может быть восстановлен режим бескарантинного передвижения между Гонконгом и материковой частью Китая.