Анкара, 28 декабря, 2022, 12:27 — ИА Регнум. На ближайшие три десятка лет Турция обеспечена природным газом. Для покрытия спроса населения страны в голубом топливе в течении 33 лет будет достаточно запасов газа в Чёрном море. Об этом 28 декабря сообщили местные власти, пишет турецкая газета Yeni Şafak.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

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Отмечается, что с последним открытием месторождения в Чёрном море, объём запасов на котором оценивается в 58 млрд кубометров природного топлива, Турция увеличила свои запасы газа в общей сложности до 710 миллиардов кубометров.

«В последующие годы производство достигнет пика. Согласно расчётам, обнаруженного в Чёрном море газа достаточно для использования населением в общей сложности на 33 года», — указано в публикации.

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Как сообщало ИА REGNUM, на днях турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что Турция обнаружила в Чёрном море новое газовое месторождение. Разведкой занималось буровое судно «Фатих».

По словам Эрдогана, месторождение находится на глубине 3023 метра. Его запасы достигают 58 млрд кубометров газа.