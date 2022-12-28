Пекин, 28 декабря, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Воссоединение Китая и Тайваня является исторической неизбежностью, считает официальный представитель vинистерства иностранных дел Китайской Народной Республики Ван Вэньбинь.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Полное воссоединение Родины является общим стремлением всех китайцев и исторической неизбежностью», — заявил Ван Вэньбинь в ходе брифинга 28 декабря, комментируя информацию об увеличении срока срочной военной службы на острове Тайвань с четырех месяцев до одного года.

Также представитель внешнеполитического ведомства Китая выразил надежду, что «тайваньские соотечественники глубоко понимают это [неизбежность воссоединения Китая и Тайваня — прим. ред.] и не будут служить «пушечным мясом» в руках сепаратистских сил».

Как передавало ИА REGNUM, ранее издание Politico сообщало, что Соединенные Штаты Америки не успеют нарастить военную мощь в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чтобы помешать эскалации конфликта вокруг острова Тайвань.