Молдавия, 28 декабря, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Действующие власти Молдавии планируют силовым путём подчинить себе Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) и Гагаузскую автономию. Об этом 28 декабря заявил ТАСС экс-президент республики Игорь Додон.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

Политик напомнил недавнее высказывание депутата молдавского парламента от правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) Оазу Нантоя, призвавшего лишить Гагаузию автономии и присоединить ПМР, напав на республику вместе с Украиной. Додон считает, что это якобы была проверка реакции общества.

«Она оказалась негативной, у нас ещё помнят, как тридцать лет назад подобные призывы привели к межэтнической напряжённости, которая обернулась трагедией приднестровского конфликта. А в нынешней непростой ситуации в нашем регионе они могут привести к вовлечению нашей страны в новый вооружённый конфликт», — сказал Додон.

Экс-президент также негативно оценил нежелание президента Молдавии Майи Санду вести диалог с лидерами Приднестровья и Гагаузии. Он призвал извлечь уроки украинского кризиса и использовать все возможности для мирного урегулирования приднестровского конфликта.

Напомним, парламент Молдавии ранее принял в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности за «сепаратизм» и создание «антиконституционных органов». Тирасполь считает, что инициатива направлена на ущемление интересов жителей Приднестровья.