Санкт-Петербург, 28 декабря, 2022, 12:29 — ИА Регнум. В результате опрокидывания автокрана в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга находившийся в кабине человек оказался зажат, спасатели занимаются его деблокированием.

Publicdomainpictures.net Автокран

Напомним, инцидент произошел 28 декабря в промзоне d Уманском переулке, д. 84 литера Б, на востоке Северной столицы.

По данным ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, ЧП произошло около 11 часов при проведении автокраном разгрузочных работ.

Помимо спасателей, которые занимаются освобождением зажатого в кабине человека, на месте находzтся бригада скорой помощи и полицейские, сообщает 78.ru.