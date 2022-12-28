Сеул, 28 декабря, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Глава правительства Южной Кореи Хан Док Су приказал армии повысить бдительность из-за случая нарушения границы беспилотниками КНДР. Вооруженные силы должны обеспечить безопасность граждан страны при любых провокациях, заявил премьер в ходе посещения бригады сил ПВО.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

«Военные должны исправить недочеты, чтобы они могли обеспечивать безопасность людей перед лицом любых видов провокаций, в том числе с использованием дронов и беспилотных летательных аппаратов, а также повысить бдительность», — цитирует премьер-министра издание Yonhap.

Как отметил Хан Док Су, вторжение северокорейских беспилотников нарушило соглашение между странами, подписанное в 2018 году, которым вводился запрет на активность военных в пограничных районах.

Напомним, несколько беспилотных летательных аппаратов КНДР пересекли воздушное пространство Южной Кореи 26 декабря, а один из них даже долетел до Сеула. При этом противовоздушная оборона, истребители и ударные вертолеты не смогли сбить их в течение почти семи часов, сделав по дронам около сотни выстрелов.