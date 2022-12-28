Москва, 28 декабря, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Роспотребнадзор назвал ситуацию с гриппом и коронавирусом в России управляемой. Об этом в эфире канала «Россия 24» заявила глава ведомства Анна Попова.

Иван Шилов ИА REGNUM Вирус гриппа

«То, что мы наблюдаем в мире и в Российской Федерации в первую очередь, — это тоже уроки прожитых трех лет и умение управлять ситуацией», — заявила глава Роспотребнадзора.

Анна Попова сообщила, что можно сказать совершенно четко, что в том варианте, в котором сегодня распространяется коронавирус и грипп, ситуация управляемая и не требует каких-то экстраординарных мер. Она отметила, что сейчас используется достаточно много рутинных мер, чтобы не допустить развития эпидситуации, например разобщение школьников, если высокая заболеваемость в классе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что России удалось не допустить завоза каких-либо опасных инфекций в 2022 году.