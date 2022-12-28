Новак принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний»
Вице-премьер РФ Новак принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний»
Москва, 28 декабря, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Во всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний» принял участие заместитель председателя правительства России Александр Новак. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба российского правительства.
Вице-премьеру РФ досталось новогоднее пожелание мальчика по имени Сергей, который хотел бы встретиться с игроками московского футбольного клуба «Спартак».
«Отличное пожелание, особенно актуально сейчас, после окончания чемпионата мира. Обязательно организуем», — заявил Новак.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря руководитель проекта «Лига героев» Ксения Шойгу побывала с рабочей поездкой в Донбассе. Она отвезла детям ЛНР и ДНР новогодние подарки, а также проинспектировала процесс доставки гуманитарной помощи в регионы, навестила раненых военнослужащих в Луганской многопрофильной больнице и передала им телевизоры.