Москва, 28 декабря, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Установить ежемесячные выплаты в размере 5 тыс. рублей для жителей приграничных территорий предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 28 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

Письмо с соответствующим обращением на имя главы правительства РФ Михаилу Мишустину направил Миронов.

«До окончания специальной военной операции предлагаем установить ежемесячные выплаты в размере 5 тыс. рублей на каждого члена семьи в качестве компенсации за особые, тяжелые условия проживания», — сказал Миронов.

Речь идет о жителях Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской, Херсонской, части Белгородской и Курской областей, иных территорий с установленным режимом среднего уровня реагирования и подвергающихся обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.

Он обратил внимание на то, что граждане Российской Федерации, проживающие на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской, части Белгородской и Курской областей, иных территорий с установленным режимом среднего уровня реагирования подвергаются систематическим обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.

По данным парламентария, только 26 декабря 2022 года украинские военные обстреляли ДНР за сутки не менее 53 раз. С 24 февраля 2022 года зарегистрировано 1324 обстрела ЛНР. В 84 населённых пунктах республики разрушены и повреждены 3602 жилых дома, 399 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 91 образовательное и 17 медицинских учреждений. Практически ежедневно идут обстрелы Белгородской области.

Количество взрывов на российской территории будет нарастать, утверждает секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов.

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