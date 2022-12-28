Харьков, Украина, 28 декабря, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко написал 28 декабря в своём телеграм-канале о ракетном ударе по Харькову.

Иван Шилов ИА REGNUM Харьков

«Харьков, ракетный удар. Подразделения ГСЧС (украинская госслужба по чрезвычайным ситуациям. — Прим. ИА REGNUM) выехали на место происшествия», — пишет Тимошенко.

Напомним, Минобороны России не сообщало о нанесении ракетных ударов по территории Украины. Стоит также отметить, что украинская сторона не раз устраивала провокации, обвиняя российских военных в атаках на гражданскую инфраструктуру.

Примером может служить найденный в середине декабря в Шевченковском районе Киева обломок беспилотника с надписью «За Рязань», которая, как оказалось, была сделана маркером. На Украине вскоре нашли и автора надписи.