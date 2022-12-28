Макеевка, ДНР, 28 декабря, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Подозреваемый по делу об убийстве восьми человек в Макеевке рассказал, что пошел на преступление из-за долгов, сообщает центр общественных связей МВД ДНР в телеграм-канале.

Эдвард Мунк. Убийца на дороге. 1919

Подозреваемым стал брат домработницы семьи, который пошел на преступление из-за долгов на 15 тысяч рублей.

Сообщается, что женщина, которая помогала семье по хозяйству за денежное вознаграждение, пришла на подработку в очередной раз и к ней присоединились её брат и приятель. Мужчины с утра распивали спиртные напитки и продолжили застолье на территории чужого домовладения.

По данным МВД ДНР, когда хозяева вошли в дом, мужчина отправился вслед за ними и открыл огонь, чтобы добыть деньги на погашение долгов.

Как сообщало ИА REGNUM, семья из восьми человек была расстреляна неизвестными злоумышленниками в Макеевке в Донецкой Народной Республике.