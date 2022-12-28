* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Санкт-Петербург, 28 декабря, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга направила в Октябрьский районный суд дело об административном правонарушении в отношении Мирона Федорова, известного как рэпер Oxxxymiron (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Поводом стали публичные призывы к сепаратизму, которые, по данным экспертов и прокуратуры, содержатся в клипе на песню указанного исполнителя. Ранее стало известно, что речь идет о композиции «Ойда», клип на которую рэпер записал в Петербурге после длительного пребывания на Западе.

Клип был размещен в одной из социальных сетей на верифицированной странице исполнителя в свободном доступе.

«Проверка прокуратуры показала, что указанный видеоматериал содержит призывы к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности Российской Федерации», — говорится в сообщении надзорного ведомства. Данный факт подтверждается экспертизой, проведенной специалистами СПбГУ.

В связи с этим прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 20.3.2 КоАП РФ — «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации».

Дело направлено в Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу. В случае установления вины рэперу грозит штраф до 100 тыс. рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, согласно экспертному заключению СПбГУ, автор композиции «Ойда» заявляет о необходимости «пересборки дома» (страны), в результате чего часть территории РФ будет отделена, звучит позитивная оценка этого со стороны автора. Также выявлены призывы к действиям, в результате которых может произойти нарушение территориальной целостности РФ. Песней формируется позитивное отношение к отделению части территории РФ, высказанное в форме лозунга.

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2022 года Ленинский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Мирона Федорова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ. Деятеля шоу-бизнеса, больше известного как рэпер Oxxxymiron (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), оштрафовали на 45 тыс. рублей.