Белград, 28 декабря, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Самый крупный КПП на выезде в центральную Сербию «Мердаре» был закрыт властями Косово после того, как протестующие с сербской стороны перекрыли дороги около него. Об этом 28 декабря сообщает агентство Reuters.

Petrit Ibrahimi Приштина. Косово

Уточняется, что в результате этого и закрытия ранее в декабре ещё двух КПП в Косово продолжают быть открытыми только три пункта.

Также отмечается, что МИД Косово призвал находящихся в Сербии вернуться через другие КПП или через территорию Северной Македонии.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря группа сербов возвела баррикады у пограничного перехода «Мердаре» со стороны Центральной Сербии в знак солидарности с протестующими на севере Косова и Метохии.