Reuters: власти Косово закрыли ещё один КПП на выезде в Сербию
Белград, 28 декабря, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Самый крупный КПП на выезде в центральную Сербию «Мердаре» был закрыт властями Косово после того, как протестующие с сербской стороны перекрыли дороги около него. Об этом 28 декабря сообщает агентство Reuters.
Petrit Ibrahimi
Приштина. Косово
Уточняется, что в результате этого и закрытия ранее в декабре ещё двух КПП в Косово продолжают быть открытыми только три пункта.
Также отмечается, что МИД Косово призвал находящихся в Сербии вернуться через другие КПП или через территорию Северной Македонии.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря группа сербов возвела баррикады у пограничного перехода «Мердаре» со стороны Центральной Сербии в знак солидарности с протестующими на севере Косова и Метохии.