Ярославль, 28 декабря, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Виталий Молчанов, известный как рыбинский маньяк, убивший в сентябре 2020 года двух девочек 8 и 13 лет, решением Ярославского областного суда 28 декабря был приговорен к пожизненному сроку в колонии особого режима.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Признать Молчанова Виталия Алексеевича виновным. <…> Назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы», — цитирует судью Дмитрия Крекина корреспондент РИА Новости.

Также отмечается, что суд обязал Молчанова выплатить компенсации родителям убитых им девочек суммарно на 12 миллионов рублей.

В 2019 году мужчина был освобожден из мест лишения свободны после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сообщалось об убийстве семейной пары в Херсонской области иностранными наемниками из-за подозрений в контактах с Вооруженными силами Российской Федерации.