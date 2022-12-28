Нальчик, 28 декабря, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Два боевика, которые по заданию спецслужб киевского террористического режима вели подготовку к теракту в городе Чегеме, были уничтожены в Кабардино-Балкарии. Об этом 28 декабря говорится в сообщении Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

«ФСБ в рамках возбужденного уголовного дела по части 1 статьи 30, части 2 статьи 205 («приготовление к теракту») УК РФ пресечена деятельность двух ранее судимых граждан РФ, членов террористического сообщества, до 2021 года действовавшего в ФКУ «ИК-3 УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике», осуществлявших по заданию украинских спецслужб подготовку террористического акта в городе Чегеме КБР», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что названные лица намеревались после совершения теракта выехать на территорию Украины для участия в военных действиях на стороне киевских нацистов, однако они «оказали вооруженное сопротивление» при попытке их задержать 26 декабря и «ответным огнем были нейтрализованы».

Кроме того, указывается, что на месте столкновения с боевиками были обнаружены самодельное взрывное устройство с поражающими элементами из смеси аммиачной селитры и алюминиевой пудры мощностью около двух кг в тротиловом эквиваленте, а также автомат АК-74, пистолет ПМ и боеприпасы.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря стало известно, что в Брянской области ликвидирована группа украинских диверсантов. Вооруженные бандиты с рацией и самодельными бомбами для совершения терактов пытались проникнуть на территорию России со стороны Украины. В результате боестолкновения они были уничтожены.