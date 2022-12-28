Луганск, 28 декабря, 2022, 11:56 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике беременные женщины и семьи с детьми до 17 лет могут рассчитывать на поддержку государства. Указ о ежемесячном пособии для этой категории граждан 27 декабря подписал временно исполняющий обязанности ЛНР Леонид Пасечник.

Рафаэль Санти. Портрет беременной женщины 1505-1506

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«Защита материнства и детства ― приоритет Российской Федерации и Луганской Народной Республики», ― отметил в сообщении в телеграм-канале врио главы республики.

Уточняется, что пособие будет предоставляться беременным женщинам и лицам, имеющим детей в возрасте до 17 лет, если среднедушевой доход семьи не превышает величины прожиточного минимума на душу населения.

Размер пособия будет зависеть от дохода семьи и составит 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2023 года в России изменится система поддержки материнства и детства. Как заявил президент России Владимир Путин, будут запущены единые ежемесячные пособия для нуждающихся семей с детьми, от рождения и до 17 лет. По его словам, «размер пособия беременным будет увеличен и составит от половины до одного прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе проживания».

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Напомним, ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка также уже установлено в Донецкой Народной Республике. Соответствующий указ на днях подписал врио главы ДНР Денис Пушилин.