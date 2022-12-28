Ярославль, 28 декабря, 2022, 11:50 — ИА Регнум. В Ярославской области в ближайшие два года планируется провести комплекс мероприятий для повышения привлекательности туристических объектов Первомайского района. Среди них — «Парк леса» в селе Пречистое, храм Спаса Нерукотворного Образа в селе Кукобой, а также «Резиденция Бабы-яги», которую в уходящем году посетили тысячи туристов. Планы благоустройства Первомайского района на встрече с жителями обсудил губернатор региона Михаил Евраев.

Пресс-служба правительства Ярославской области Михаил Евраев во время поездки в Первомайский район

Работы в «Парке леса» планируется закончить в 2023 году. «Важно реализовать проект так, чтобы получилось современное общественное пространство, — уверен губернатор. — Необходимо максимально расширить территорию парка. Важно, чтобы здесь было комфортно гулять, общаться, отдыхать. Мы должны максимально раскрыть туристический потенциал Первомайского района. Наша задача заключается в том, чтобы люди в стране знали о Ярославской области, красоте ее районов, истории, самобытности, туристических местах».

Михаил Евраев побывал в храме Спаса Нерукотворного Образа села Кукобой. Храм является объектом культурного наследия и одной из визитных карточек региона. В церкви ведутся реставрационные работы. Губернатор поручил департаменту охраны объектов культурного наследия изыскать возможности для дальнейшей реставрации.

«В 2025 году Кукобою исполнится 500 лет, — отметил Михаил Евраев. — К этой дате предстоит многое сделать: отремонтировать дороги, предусмотреть места общественного питания, отреставрировать храм и многое другое. К юбилею в село планируется провести газ. Необходимо разработать программу празднования и наладить туристический поток».

Также в Кукобое работает «Резиденция Бабы-яги». За 11 месяцев этого года туристический объект посетили 5100 человек. Сказочная избушка находится в сельском парке. Михаил Евраев предложил рассмотреть возможность включить эту территорию в программу благоустройства на 2023 год.

В Доме культуры Михаил Евраев встретился с жителями района и ответил на их вопросы. Один из наиболее актуальных — перспективы ремонта дороги Пречистое — Семеновское — Кукобой, который затрагивает интересы более чем 5 тысяч человек.

«Будем рассматривать возможность включения дороги в планы ремонта на ближайшие годы, — сказал Михаил Евраев. — С проблемами дорог в Первомайском, Брейтовском и Любимском районах я ознакомлен, ситуация плохая. В 2023 году будем делать акценты на самых сложных объектах в этих районах».

Также на встрече с жителями прозвучал вопрос о планах по развитию льноводства в Первомайском районе.