Москва, 28 декабря, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Несколько припаркованных машин получили повреждения по вине водителя каршеринга в Москве, сообщает 28 декабря московский транспортный департамент в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Дорожная авария произошла в районе дома 74/22 на улице Вавилова. Водитель арендованного автомобиля, пойдя на обгон справа, задел сразу несколько припаркованных машин.

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Участниками ДТП оказались семь машин. Подробности этого происшествия уточняются.