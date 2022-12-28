В Москве водитель каршеринга устроил неудачный обгон
Москва, 28 декабря, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Несколько припаркованных машин получили повреждения по вине водителя каршеринга в Москве, сообщает 28 декабря московский транспортный департамент в своём телеграм-канале.
Иван Шилов ИА REGNUM
ДТП
Дорожная авария произошла в районе дома 74/22 на улице Вавилова. Водитель арендованного автомобиля, пойдя на обгон справа, задел сразу несколько припаркованных машин.
Участниками ДТП оказались семь машин. Подробности этого происшествия уточняются.