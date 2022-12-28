Москва, 28 декабря, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Солдаты вооруженных сил Украины чувствуют себя бомжами в окопах. Об этом рассказал в распространенном Минобороны России видео украинский военнопленный Сергей Мищан.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

Военнопленный сообщил, что ротация среди украинских военных организована плохо, а питание предоставляется некачественное.

«Обещали опять ротацию, и как бомжи в окопе. Придём, воды наберём, еды наберём, и опять. Сухпайков было мало, некачественные», — рассказал украинский солдат.

По словам пленного, у его отделения было два «бестолково вырытые» блиндажа, расположенные на расстоянии 15 метров друг от друга. Как рассказал украинский пленный, российские военные обошли их вокруг, «пули свистели отовсюду», затем российские служащие предложили сдаться.

«Мы приняли решение сдаться, чтобы выжить», — пояснил Сергей Мищан, добавив, что командир отделения что-то пытался доложить по рации, но никто на связь не вышел.

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Кроме того, пленный украинский военнослужащий рассказал о лагере подготовки на границе с Шотландией. Пленный сказал, как людей не хватало и «всех больных, хромых» отправили в подготовительный лагерь в Великобритании на 20 дней, а затем опять вернули на Украину.

«Сначала говорили, у кого с коленями проблемы, с глазами, не едут в Британию. А потом вот так всех загребли», — рассказал пленный солдат ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявило, что вооружённые формирования киевского террористического режима обстреляли 28 декабря Донецк, Горловку и Ясиноватую.