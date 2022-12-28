Сеул, 28 декабря, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Орбитальный лунный аппарат Южной Кореи, который в августе был запущен в космос на ракете-носителе Falcon 9 американской компании SpaceX, успешно вышел на орбиту Луны. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба южнокорейского министерства науки и ИКТ.

Алексей Колчин ИА REGNUM Луна

Уточняется, что указанный южнокорейский космический аппарат произвёл три манёвра по выходу на лунную орбиту, последний из которых был осуществлён 26 декабря.

Кроме того, отмечается, что 27 декабря из полученных данных стало известно, что аппарат вращается вокруг естественного спутника Земли со скоростью 1,62 км/c.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря первый южнокорейский лунный орбитальный аппарат Danuri через 135 дней после запуска начал выходить на орбиту Луны.