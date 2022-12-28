Санкт-Петербург, 28 декабря, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Строительный кран упал в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе районной администрации, инцидент произошел в Уманском переулке, д. 84, литера Б.

Eric Salard Санкт-Петербург

На место происшествия выехали сотрудники оперативных служб и администрации. О том, есть ли пострадавшие в результате инцидента, пока информации нет.

Судя по информации онлайн-карт, в здании, у которого произошло ЧП, находится управление механизации №8. Это промышленная зона в восточной части Петербурга.