Москва, 28 декабря, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы от компании «Транснефть» поступило сразу два крупных финансовых иска, ответчиками по которым проходят крупные участники рынка нефтедобычи России. Претензии к ПАО «Нефтяная компания «Роснефть» и ПАО «Акционерная нефтяная компания «Башнефть» к производству пока не приняты, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Оба иска поступили в базу суда 26 декабря 2022 года. С «Роснефти» требуют 395 445 445,84 рубля, с «Башнефти» — 423 130 692 рубля.

Напомним, это не первый судебный спор «Транснефти» с «Роснефтью». Например, в августе 2022 года был подан иск на сумму свыше 2 млрд рублей. Ответчик пытался приостановить производство по делу, но суд отклонил требование. Следующее заседание по этому спору назначено на 7 февраля 2023 года.