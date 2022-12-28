Москва, 28 декабря, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Российская сторона рассчитывает, что виновные в покушении на главу «Русского дома» в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого будут установлены и понесут заслуженное наказание. Об этом 28 декабря сообщил заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

Читайте также: Гендиректора «Русского дома» в ЦАР госпитализировали после покушения

«Следим за ходом расследования компетентными органами ЦАР этого злодеяния, рассчитываем, что виновные понесут заслуженное наказание», ― сказал в беседе с РИА Новости российский дипломат.

Он также отметил, что российская сторона в связи с покушением на жизнь Дмитрия Сытого «решительно осудила любые террористические акты, где и кем бы они ни совершались». Также он отметил, что ведомство держит на контроле сообщения о рисках в сфере безопасности российских загранпредставительств и компаний, в том числе на Африканском континенте, и незамедлительно принимает меры.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря глава «Русского дома» в ЦАР получил посылку, которая взорвалась при вскрытии. Его госпитализировали с серьёзными ранениями, а позже эвакуировали в Россию.

Ранее по теме: Главу «Русского дома» в ЦАР эвакуируют после покушения

На месте взрыва была обнаружена записка, в которой Дмитрию Сытому адресовался призыв покинуть страну и содержались угрозы.

По делу о покушении на главу «Русского дома» был задержан ряд сотрудников международной компании экспресс-доставки грузов и документов DHL. Полиция ЦАР намерена обратиться в Интерпол для установления личности человека, отправившего взрывчатку.