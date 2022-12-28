Пекин, 28 декабря, 2022, 11:33 — ИА Регнум. К 10 января может быть восстановлен режим бескарантинного передвижения между Гонконгом и материковой частью Китая. Об этом 28 декабря сообщает газета South China Morning Post.

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По информации издания, вначале въезд в указанный специальный административный район КНР из расположенной около него китайской провинции Гуандун разрешат только приезжающим в Гонконг с деловыми целями или по семейным обстоятельствам лицам.

Также указывается, что одним из требований для приезжающих станет наличие у них отрицательного результата теста на коронавирус, который был проведён не более чем за 48 часов до их прибытия в Гонконг.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство Bloomberg сообщило, что из-за вспышки COVID-19 в Китае власти Соединённых Штатов могут ввести дополнительные меры контроля для прибывающих с территории КНР лиц.