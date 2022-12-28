Рогов раскрыл подробности преследования священнослужителей на Украине
Мелитополь, 28 декабря, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью ТАСС 28 декабря рассказал подробности о преследовании священников Украинской православной церкви со стороны украинских силовиков.
«Я могу сказать, что обыски исчисляются сотнями. По сути, подобное преследование шло на протяжении всего периода СВО, но подавляющая часть этих обысков прошла именно с осени. <…> Не могу сказать точно, где-то десяток священников арестован», — сказал Рогов.
Также Рогов отметил, что подобные действия обусловлены двумя целями: намерением заставить священников сменить веру и перейти в ПЦУ, а также необходимостью пополнить обменный фонд.
«<…> Уровень давления на УПЦ будет только увеличиваться, сомнений нет», — заключил политический деятель.
Как передавало ИА REGNUM, ранее в отчете управляющего делами УПЦ митрополита Антония говорилось о значительном увеличении числа инцидентов реализации политики вражды со стороны киевских силовиков.