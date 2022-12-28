Мелитополь, 28 декабря, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью ТАСС 28 декабря рассказал подробности о преследовании священников Украинской православной церкви со стороны украинских силовиков.

Джон Кук Бурн. Киево-Печерская лавра. 1874

«Я могу сказать, что обыски исчисляются сотнями. По сути, подобное преследование шло на протяжении всего периода СВО, но подавляющая часть этих обысков прошла именно с осени. <…> Не могу сказать точно, где-то десяток священников арестован», — сказал Рогов.

Также Рогов отметил, что подобные действия обусловлены двумя целями: намерением заставить священников сменить веру и перейти в ПЦУ, а также необходимостью пополнить обменный фонд.

«<…> Уровень давления на УПЦ будет только увеличиваться, сомнений нет», — заключил политический деятель.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в отчете управляющего делами УПЦ митрополита Антония говорилось о значительном увеличении числа инцидентов реализации политики вражды со стороны киевских силовиков.