Киев, 28 декабря, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Следующий год станет для Украины решающим в конфликте с Россией. Об этом 28 декабря в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале и на официальном сайте лидера киевского режима, заявил Владимир Зеленский.

President.gov.ua Владимир Зеленский

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Зеленский отметил, что с командующими родами войск ВСУ на последнем заседании были определены дальнейшие шаги на ближайшее время. По его словам, киевский режим продолжает готовить «силы обороны и безопасности Украины до следующего года». Это должен быть решающий год, подчеркнул лидер киевского режима.

Он добавил, что Киев понимает, какие риски есть зимой, что необходимо сделать весной и какие результаты должен продемонстрировать весь сектор обороны и безопасности.

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Зеленский также отметил, что надеется на поддержку Италии, с которой в настоящее время обсуждается вопрос поставок систем ПВО для Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Киев не стремится к миру. Он напомнил, что киевские власти об этом говорят сами. Так, Владимир Зеленский во время поездки в США заявил, что «справедливый мир — это никаких компромиссов».

По словам Лаврова, Зеленский транслирует позицию своих хозяев, которых не интересуют компромиссы: они, напротив, хотят навязывать свою волю другим.