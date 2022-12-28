Донецк, 28 декабря, 2022, 11:26 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа киевские боевики в ходе военных действий на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) потеряли убитыми свыше 15 человек личного состава. Об этом 28 декабря сообщает Народная милиция (НМ) ДНР в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Уточняется, что военнослужащие ДНР вместе с военными Вооруженных Сил РФ за сутки уничтожили: две самоходные гаубицы, один танк и семь единиц бронированной и автомобильной техники боевиков ВСУ.

«Потери в живой силе противника составили более 15 человек», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что воздушную тревогу объявили 28 декабря в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях