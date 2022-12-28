Харьков, Украина, 28 декабря, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Об остановке работы метро в городе Харькове сообщил 28 декабря телеграм-канал «Политика страны».

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажиры метро

В харьковском метрополитене отмечают, что остановка произошла «по техническим причинам». Вскоре работа метро была восстановлена.

Добавим, что украинские СМИ распространили информацию об ударах по Харькову, нанесённых российскими подразделениями в ходе спецоперации.

Между тем российское Минобороны не объявляло о том, что по территории Украины нанесён массированный удар.