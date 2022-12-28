Одесса, Украина, 28 декабря, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Власти Одессы начали демонтировать памятник российской императрице Екатерине II. Об этом 28 декабря сообщает местное прокиевское издание «Думская».

Mitte27 Памятник Екатерине II в Одессе

«В Одессе с утра приступили к демонтажу памятника российской императрице Екатерине II», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что все подъезды к площади, на которой установлен памятник Екатерине II, перекрыты.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября горсовет Одессы решил провести демонтаж памятника Екатерине II, установленный на Екатерининской площади в 1900 году, демонтированный в 1920 году и возвращённый на своё место в 2007 году.