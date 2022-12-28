Пекин, 28 декабря, 2022, 11:17 — ИА Регнум. На мосту в городе Чжэнчжоу провинции Хэнань в Центральном Китае произошло дорожно-транспортное происшествия с участием более 200 автомобилей. Об этом 28 декабря сообщили в эфире Центрального телевидения Китая.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По информации источника, инцидент произошел в 7:40 по местному времени на автомобильном мосту в городе Чжэнчжоу из-за сильного тумана. По предварительным данным, как минимум один человек погиб в результате ДТП.

Как передавало ИА REGNUM, ранее издание El Universo сообщало о пяти погибших в результате ДТП с перевернувшимся автобусом в Эквадоре.