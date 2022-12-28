Россию миновали опасные инфекции в 2022 году — Попова
Россию в 2022 году миновали опасные инфекции — Попова
Москва, 28 декабря, 2022, 11:14 — ИА Регнум. России удалось не допустить завоза каких-либо опасных инфекций в 2022 году. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила в интервью телеканалу «Россия 24».
Глава Роспотребнадзора заявила, что страну миновали такие риски, как оспа обезьян, холера, которые «прилично погуляли во многих странах».
«Во многих странах были высокие цифры заболеваемости и смертности, но мы вовремя сделали всё, что нужно, приняли меры, выпустили необходимые документы и реализовали их еще весной», — заявила Анна Попова.
«Эта очень неприятная, страшная, но вполне вероятная болезнь нас в этом году не тревожила совсем», — добавила глава Роспотребнадзора.
Кроме того, Анна Попова заявила, что была зафиксирована чума в некоторых странах недалеко от российской границы, но отечественные специалисты сделали всё возможное.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Луганской и Донецкой республиках, Запорожской и Херсонской областях, вернувшихся в состав России осенью 2022 года, появились региональные управления Роспотребнадзора.