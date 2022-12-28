Москва, 28 декабря, 2022, 11:14 — ИА Регнум. России удалось не допустить завоза каких-либо опасных инфекций в 2022 году. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила в интервью телеканалу «Россия 24».

Government.ru Анна Попова

Глава Роспотребнадзора заявила, что страну миновали такие риски, как оспа обезьян, холера, которые «прилично погуляли во многих странах».

«Во многих странах были высокие цифры заболеваемости и смертности, но мы вовремя сделали всё, что нужно, приняли меры, выпустили необходимые документы и реализовали их еще весной», — заявила Анна Попова.

«Эта очень неприятная, страшная, но вполне вероятная болезнь нас в этом году не тревожила совсем», — добавила глава Роспотребнадзора.

Кроме того, Анна Попова заявила, что была зафиксирована чума в некоторых странах недалеко от российской границы, но отечественные специалисты сделали всё возможное.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Луганской и Донецкой республиках, Запорожской и Херсонской областях, вернувшихся в состав России осенью 2022 года, появились региональные управления Роспотребнадзора.