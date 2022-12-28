Севастополь, 28 декабря, 2022, 11:07 — ИА Регнум. В Севастополе до 11 января 2023 года продлен высокий уровень террористической опасности. Об этом 28 декабря сообщили в пресс-службе правительства города.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«Решением председателя антитеррористической комиссии в городе Севастополе, губернатора города Севастополя установлен высокий уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18:00 27 декабря 2022 года сроком на 15 суток, до 18:00 11 января 2023 года», — говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что данное решение о продлении высокого уровня террористической опасно принято в связи с информацией правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе террористических актов.

Как передавало ИА REGNUM, ранее решением антитеррористической комиссии на территории Курской области продлили действие высокого уровня террористической опасности на 15 суток, до 17:00 5 января 2023 года.