Берлин, 28 декабря, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Своими антироссийскими заявлениями германский министр иностранных дел Анналена Бербок провоцирует конфликт с Россией. Об этом пишут пользователи Twitter по поводу интервью дипломата телеканалу Digi24.

Cezary Piwowarski Рейхстаг

Пользователи социальной сети выразили возмущение и раздражение по поводу слов главы германской дипломатии о том, что «с этой Россией не может быть нормальных отношений».

Более того, такие заявления жители Германии назвали опасными, поскольку они вредят отношениями с Россией, настраивают жителей РФ против немцев. И это может плохо закончиться для Германии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Бербок в интервью Digi24 также пообещала усиливать антироссийские санкции. Это заявление сделано на фоне нарастания недовольства жителей Германии расходами на военную помощь Киеву.