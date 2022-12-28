Донецк, 28 декабря, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Вооружённые формирования киевского террористического режима обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую. Об этом 28 декабря сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Уточняется, что обстрел Петровский района Донецка со стороны боевиков ВСУ был зафиксирован в 09:00 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Также указывается, что в 09:20, 09:30 и 09:40 киевские нацисты выпустили три снаряда калибра 155 мм, пять снарядов калибра 152 мм и ещё шесть снарядов калибра 152 мм по Горловке; в 10:35 — шесть снарядов калибра 155 мм по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка; в 10:40 — три снаряда калибра 152 мм по Куйбышевскому району Донецка; и в 10:45 — восемь снарядов калибра 155 мм по Ясиноватой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что территория Донецкой Народной Республики за последние сутки 35 раз подверглась новым обстрелам со стороны киевских боевиков.