Санкт-Петербург, 28 декабря, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Внутренние дворы исторического здания консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге в ходе реконструкции и реставрации объекта культурного наследия будут перекрыты куполами из стекла и металла, что значительно увеличит полезную площадь здания.

«Единый заказчик в сфере строительства» Внутренний двор Санкт-Петербургской консерватории

Разрешение на проведение таких работ выдал Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП), сообщили 28 декабря в пресс-службе публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства», которая обеспечивает осуществление проекта.

«Предлагается переустройство двух внутренних дворов в общественные пространства и возведение над ними куполов из стекла и металла. Благодаря новой светопрозрачной конструкции полезная площадь здания увеличится более чем на 600 квадратных метров», — рассказали в пресс-службе. На новых площадях разместятся дополнительные учебные классы и технологическое оборудование.

Кроме того, в процессе реконструкции консерватории знаменитый зал имени Рубинштейна изменит форму с прямоугольной на подковообразную, став одним из крупнейших в Европе залов с технологией переменной акустики.

В настоящее время в Консерватории завершается реставрация фасадов, в мастерских отреставрировано и воссоздано около 2000 элементов декора из гипса и терракоты, в помещении Домовой церкви идет реставрация сохранившихся фресок и росписей. По завершении реставрации планируется переоборудовать помещение храма в кафедру древнерусского певчества.

Напомним, завершить ремонтно-реставрационные работы и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2024 году.