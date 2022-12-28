Москва, 28 декабря, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Москва встревожена ситуацией в Африке и тенденцией по передислокации боевиков из Ближневосточного региона. Об этом в интервью РИА Новости заявил 28 декабря замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

Иван Шилов ИА REGNUM Африка

«Особенно тревожит тенденция по передислокации боевиков из Ближневосточного региона вглубь Африки, где формируются условия для восстановления «халифата в версии 2.0», — заявил замглавы МИД России.

По словам Олега Сыромолотова, Россия наращивает плодотворный диалог с Китаем, Индией, Пакистаном, Египтом.

«Это особенно важно в условиях, когда международные террористические организации умело пользуются любыми возможностями для укрепления своего влияния, восстанавливают свой деструктивный потенциал», — подчеркнул Олег Сыромолотов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД России заявил о перспективах возобновления взаимодействия с США по антитеррору.