МИД России сообщил, что Москва встревожена ситуацией в Африке
Москва встревожена ситуацией в Африке — МИД России
Москва, 28 декабря, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Москва встревожена ситуацией в Африке и тенденцией по передислокации боевиков из Ближневосточного региона. Об этом в интервью РИА Новости заявил 28 декабря замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
«Особенно тревожит тенденция по передислокации боевиков из Ближневосточного региона вглубь Африки, где формируются условия для восстановления «халифата в версии 2.0», — заявил замглавы МИД России.
По словам Олега Сыромолотова, Россия наращивает плодотворный диалог с Китаем, Индией, Пакистаном, Египтом.
«Это особенно важно в условиях, когда международные террористические организации умело пользуются любыми возможностями для укрепления своего влияния, восстанавливают свой деструктивный потенциал», — подчеркнул Олег Сыромолотов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД России заявил о перспективах возобновления взаимодействия с США по антитеррору.