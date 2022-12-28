Минск, 28 декабря, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Комплекс мероприятий проверочного характера по переводу военнослужащих с мирного на военное время проводится в настоящее время Минской военной комендатурой. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба минобороны Белоруссии в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

«В соответствии с планом внезапных проверок уровня боевой и мобилизационной готовности, утвержденным начальником управления службы войск вооруженных сил, в Минской военной комендатуре проводится комплекс мероприятий по переводу с мирного на военное время», — говорится в сообщении.

Также указывается, что главной целью проводимой проверки является проверка знаний военнослужащих и оценка действий в ходе перехода их воинской части в высшие степени боевой готовности.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что им уже есть о чем поговорить с главой Белоруссии Александром Лукашенко.