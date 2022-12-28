Берлин, 28 декабря, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Журналист немецкого издания Junge Welt Арнольд Шельцель назвал президента Украины Владимира Зеленского «кровавой фигурой», необходимой Соединенным Штатам Америки для дестабилизации устоявшейся ситуации в Восточной Европе.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Зеленский продолжает политику, проводимую националистами с 2014 года, — проявляет пренебрежительное отношение к русскоязычному населению Украины, попутно обстреливая артиллерией жилые кварталы в Донбассе», — считает автор.

Также Шельцель отметил, что именно действия лидера киевского режима привели к эскалации конфликта с Россией.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью ТАСС заявил, что мнимая готовность Киева к мирным переговорам с Россией является одним из вариантов затягивания времени, чтобы получить от европейских стран очередные партии военной помощи в виде вооружения и техники.